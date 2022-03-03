Украинская разведка захватила вражескую командно-штабную машину и передала на боевое дежурство ВСУ
Украинские разведчики захватили вражескую КШМ - командно-штабную машину, которая противодействовала работе украинской авиации, осуществляя разведку воздушных целей.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Сообщается, что трофейный КШМ передан для использования в ВС Украины. Экипаж модуля был уничтожен во время боя.
"2 марта на северо-западном направлении Киева подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины захватило российский модуль разведки и управления 9С932-1 (Барнаул-Т)", - говорится в сообщении.
Назначение машины - осуществление разведки воздушных целей. Цель ее пребывания на нашей территории - противодействие работе украинской авиации.
Отмечается, что вместе с машиной в руки украинских разведчиков попала документация соответствующего подразделения оккупантов, личные документы российских военных, карты и средства связи.
Сейчас машина передана в распоряжение 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Она уже находится на боевом дежурстве.
Украинские военные изучили оборудование КШМ и выяснили, что в российской армии огромная проблема с хищением военного имущества.
"В связи с найденными в машине рапортами командиров, в ряде боевых машин подразделения отсутствуют стационарные средства связи и необходимое оборудование", - добавили в ГУР.
Личные документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах.
Напомним, что с первых дней вторжения в Украину российские войска понесли около 9 тысяч потерь личного состава.
Ранее мы писали, что над Бучей подняли сине-желтый украинский флаг.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!