Сколько боевиков воюет на Донбассе: данные разведки

Фото: боевики на Донбассе (strelkov.info)

Численность войск боевиков на Донбассе составляет около 35,5 тысячи человек. Также службу в рядах вооруженных формирований Российской Федерации проходят около 3 тысяч кадровых российских военных.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, укомплектованность боевиков составляет до 80 процентов.

"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков", - заявил Скибицкий.

Он добавил, что сейчас отмечается отток военнослужащих из частей боевиков и уменьшение мобилизационного ресурса.

"Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет", - сообщили в ГУР.

Напомним, за выходные Спецальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела на Донбассе.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили перемирье на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.