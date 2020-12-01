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Скільки бойовиків воює на Донбасі: дані розвідки

Донбас, Вівторок 01 грудня 2020 11:58
Скільки бойовиків воює на Донбасі: дані розвідки
Фото: бойовики на Донбасі (strelkov.info)
Автор: Игорь Литвиненко

Чисельність військ бойовиків на Донбасі становить близько 35,5 тисячі осіб. Також службу в лавах збройних формувань Російської Федерації проходять близько 3 тисяч кадрових російських військових.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, укомплектованість бойовиків становить до 80 відсотків.

"Проблема, пов'язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена в ході перевірок 1 і 2 АК комісією Генерального штабу ЗС Росії, і в авральному порядку здійснюється зараз усунення недоліків", - заявив Скібіцький.

Він додав, що зараз відзначається відтік військовослужбовців з частин бойовиків і зменшення мобілізаційного ресурсу.

"Це обумовлено тим, що в результаті важких соціально-економічних умов велика частина населення так званих "республік" виїжджає на територію Росії. В цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі квазиреспублик громадян у віці від 18 до 50 років", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, за вихідні Спецальная моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстрілу на Донбасі.

Також повідомлялося, що за минулу добу бойовики чотири рази порушили перемир'я на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

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