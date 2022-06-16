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Украинская разведка получила подробную техническую документацию Крымского моста

Фото: Крымский мост (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Главное управление разведки МО Украины получило подробную техническую документацию "крымского моста".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

В ведомстве отмечают о том, что ближайшее окружение Путина заявляет о "гарантированной" безопасности "Крымского моста". Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию.

"Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта. В частности, речь о технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении ГУР.

Документ содержит подробную информацию о рельефе местности, дорожного покрытия, опоры моста, противооползневые конструкции, заезды-съезды и всю инфраструктуру комплекса.

Напомним, ранее советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет.

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