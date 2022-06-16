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Українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту

Фото: Кримський міст (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Головне управління розвідки Міноборони України отримало детальну технічну документацію "Кримського мосту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

У відомстві зазначають про те, що найближче оточення Путіна заявляє про "гарантовану" безпеку "Кримського мосту". Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.

"Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта. Зокрема, мова про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку", - йдеться у повідомленні ГУР.

Документ має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Нагадаємо, раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться.

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