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Украинская разведка добыла инструкции для российской делегации в Турции

Фото: российская делегация в Турции получила инструкции по поведению (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Главное управление разведки Минобороны Украины получило документ, который свидетельствует о подготовке посещения Турции российской делегацией для участия в Международном авиасалоне "Евразийское авиашоу - 2022", что проведут с 13 по 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУР МОУ.

В этом документе с указаниями правил поведения представитель "Ростех" в Турции предупредил своих российских коллег, что во время визита в эту страну их ожидает "теплый прием" со стороны активистов и украинских беженцев, покинувших родину из-за вторжения РФ.

Так, россиянам были даны "рекомендации по поведению делегации во время визита и как скрывать свою принадлежность к стране-агрессору".

"Россия стала нежелательной страной во всех демократических государствах, потому что россиян не рады видеть среди свободных народов. И так будет и дальше!" - пишут в ГУР.

Разведчики опубликовали эти инструкции для российской делегации. Среди прочего, там есть такие советы:

"Не поддаваться на провокации, вести себя достойно, не вступать в полемику и споры, передвигаться только организованной группой в сопровождении работника представительства или посольства РФ. При нахождении вне авиасалона, а также в гостинице стараться не демонстрировать символику и свою принадлежность к РФ".

ГУР показало документ с инструкциями для российской делегации в Турции (фото: t.me/DIUkraine)

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