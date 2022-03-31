Українська розвідка добула інструкції для російської делегації в Туреччині

У цьому документі з вказівками правил поведінки представник "Ростех" в Туреччині попередив своїх російських колег, що під час візиту в цю країну їх чекає" теплий прийом " з боку активістів і українських біженців, які залишили батьківщину через вторгнення РФ.

Так, росіянам були дані "рекомендації з поведінки делегації під час візиту і як приховувати свою приналежність до країни-агресора".

"Росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах, тому що росіян не раді бачити серед вільних народів. І так буде й надалі!", - пишуть в ГУР.

Розвідники опублікували ці інструкції для російської делегації. Серед іншого, там є такі поради:

"Не піддаватися на провокації, поводитися гідно, не вступати в полеміку та суперечки, пересуватися лише організованою групою у супроводі працівника представництва чи посольства РФ. При перебуванні поза авіасалоном, а також у готелі намагатися не демонструвати символіку та свою приналежність до РФ".

ГУР показало документ з інструкціями для російської делегації в Туреччині (фото: t.me/DIUkraine)