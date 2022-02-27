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Украинская ракета сбила российский самолет в 150 км от Николаева, - глава ОГА

Автор: Юлия Бойко

Украинская противовоздушная оборона сбила очередной российский самолет. Цель была поражена в 150 км от Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Хорошая информация. Мы не выходим из подвалов, но один из самолетов, который летел со стороны Крыма, наш дозорный, который спрятан в селе, видел, как сбили что-то в небе с нашей стороны. То есть оттуда летело, а с нашей летела ракета, где-то 150 километров от нас. Сбили, сижу, радуюсь, жду новостей", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сбили крылатую ракету, выпущенную в сторону Киева с территории Беларуси.

А накануне Воздушные силы ВСУ уничтожили два истребителя Су-30.

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НиколаевВойна России против Украины