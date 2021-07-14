UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинская прыгунья Бех-Романчук завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги

Автор: Сергей Пышкин

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золото в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде. Во время прыжков девушка опередила лидера сезона на два сантиметра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Спорт Сегодня.

Несмотря на неудачные результаты в начале июля, сегодня Марине Бех-Романчук удалось не только занять первое место среди прыжков, но и пробиться в финал. Во время второй попытки девушка прыгнула на дистанцию 6,65 м, однако уже во время пятой попытки спортсменка улучшила свой результат до 6,77 м.

Стоит отметить, что в финал также пробились:

  • Маланка Михамбо из Германии-6,62 м. во время лучшей попытки;
  • Фатима Диамена из Испании-6,67 м. во время лучшей попытки.

Заметим, что отныне Бех-Романчук будет соревноваться на Олимпиаде в Токио, которая начнется уже 23 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортОлимпиадазолото