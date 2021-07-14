Украинская прыгунья Бех-Романчук завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золото в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде. Во время прыжков девушка опередила лидера сезона на два сантиметра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Спорт Сегодня.
Несмотря на неудачные результаты в начале июля, сегодня Марине Бех-Романчук удалось не только занять первое место среди прыжков, но и пробиться в финал. Во время второй попытки девушка прыгнула на дистанцию 6,65 м, однако уже во время пятой попытки спортсменка улучшила свой результат до 6,77 м.
Стоит отметить, что в финал также пробились:
Заметим, что отныне Бех-Романчук будет соревноваться на Олимпиаде в Токио, которая начнется уже 23 июля.