Украинская прыгунья Бех-Романчук завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золото в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде. Во время прыжков девушка опередила лидера сезона на два сантиметра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Спорт Сегодня .

Несмотря на неудачные результаты в начале июля, сегодня Марине Бех-Романчук удалось не только занять первое место среди прыжков, но и пробиться в финал. Во время второй попытки девушка прыгнула на дистанцию 6,65 м, однако уже во время пятой попытки спортсменка улучшила свой результат до 6,77 м.

Стоит отметить, что в финал также пробились:

Маланка Михамбо из Германии-6,62 м. во время лучшей попытки;

Фатима Диамена из Испании-6,67 м. во время лучшей попытки.

Заметим, что отныне Бех-Романчук будет соревноваться на Олимпиаде в Токио, которая начнется уже 23 июля.