Українська стрибунка Бех-Романчук завоювала золото на етапі Діамантової ліги

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала золото в рамках етапу Діамантової ліги в Гейтсхеді. Під час стрибків дівчина випередила лідера сезону на два сантиметри.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Sportarena.

Попри невдалі результати на початку липня, сьогодні Марині Бех-Романчук вдалося не лише зайняти перше місце серед стрибків, але й пробитися до фіналу. Під час другої спроби дівчина стрибнула на дистанцію 6,65 м, однак вже під час п’ятої спроби спортсменка поліпшила свій результат до 6,77 м.

Варто відзначити, що до фіналу також пробилися:

Маланка Міхамбо з Німеччини - 6,62 м. під час найкращої спроби;

Фатіма Діамена з Іспанії - 6,67 м. під час найкращої спроби.

Зауважимо, що відтепер Бех-Романчук змагатиметься на Олімпіаді в Токіо, яка розпочнеться вже 23 липня.