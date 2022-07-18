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Українська молодіжка розгромно поступилася Іспанії на Євробаскеті-2022

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Чорногорія, Понеділок 18 липня 2022 16:54
Українська молодіжка розгромно поступилася Іспанії на Євробаскеті-2022 Фото: Старань Віталія Шиманського (праворуч) було замало (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольна збірна України U-20 зазнала поразки від однолітків із Іспанії (58:89) на чемпіонаті Європи-2022 в Чорногорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, група C, 3-й тур

Україна U-20 – Іспанія U-20 – 58:89 (17:22, 14:30, 12:20, 15:17)

У першій чверті українці намагалися не відставати від піренейців. Раз у раз "синьо-жовті" ліквідовували дефіцит очок і лише під завісу 10-хвилинки трохи відпустила суперника – 17:22.

Ключовими ж у протистоянні стали дві чверті в середині поєдинку. Команда Віталія Степановського провалила старт другої 10-хвилинки (0:7) та не змогла оговтатися вже до кінця чверті, відставши на 21 пункт. Ще гіршою ситуація стала після великої перерви.

У якийсь момента збірна Іспанії вела +36, але українська молодіжка отямилася та трохи скоротила відрив перед останнью чвертю (43:72). Та навіть більш-менш рівна гра в останній 10-хвилинці вже не змогла виправити катастрофу "синьо-жовтих".

Збірна України U-20 зазнали повного розгрому, поступившись іспанцям на 31 очко. Найрезультативнішим у складі молодіжки став Віталій Шиманський – 15 пунктів, 8 підбирань, 1 асист, 2 блокшоти.

Попри дві поразки в трьох матчах групового етапу, Україна U-20 продовжить боротьбу в плей-офф. Там 16 учасників турніру почнуть грати матчі на виліт. Три найгірші збірні вилетять до Дивізіону B.

До слова, напередодні українська молодіжка переграла Литву в 2-му турі групового етапу Євробаскету.

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