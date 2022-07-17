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Молодежная сборная Украины победила Литву на Евробаскете-2022

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Черногория, Воскресенье 17 июля 2022 22:00
Молодежная сборная Украины победила Литву на Евробаскете-2022 Фото: В атаке Виталий Шиманский (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Во втором туре группового этапа баскетбольного чемпионата Европы-2022 сборная Украины U-20 одолела литовских сверстников (71:69).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, группа C, 2-й тур

Украина U-20 – Литва U-20 – 71:69 (14:17, 18:15, 14:18, 25:19)

Победа "сине-желтым" далась нелегко. В течение всего поединка литовцы и украинцы фактически шли ровно. В частности, на большой перерыв команды ушли при счете 32:32.

В третьей четверти начались качели. Лидер поединка постоянно менялся, но под занавес 10-минутки литовцы были ловчее. Как следствие, перед последним отрезком балтийцы вели +4.

Однако подопечные Виталия Степановского ответили своим рывком в финальной четверти. Сборная Украины за 2,5 минуты до сирены уверенно лидировала, имея 12-очковое преимущество. И хотя литовцы организовали штурм, свою победу украинская молодежка не отдала.

В составе "сине-желтых" самым результативным стал Богдан Бринюк. Он набрал 21 очко. По 15 пунктов оформили Александр Кобзистый и Максим Шульга.

В понедельник, 18 июля, сборная Украины U-20 проведет свой третий матч на турнире. Соперником украинцев станет Испания. Начало поединка в 15:15.

К слову, заокеанская НБА отчиталась о рекордном доходе за финансовый год.

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