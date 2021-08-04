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Украинская каноистка Лузан прошла в полуфинал Олимпиады в Токио

Автор: Инна Собора

Украинская каноистка Людмила Лузан оказалась в полуфинале Олимпиады-2020. Она одержала победу на дистанции 200 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

"В утренней сессии третьего дня соревнований на канале Sea Forest Waterway в олимпийском Токио украинская каноистка Людмила Лузан победила в своем заезде на дистанции 200 м и напрямую вышла в полуфинал", - говорится в сообщении.

Полуфинальный заезд стартует 5 августа в 3:44.

Ранее сообщалось, что украинка Виктория Ус заняла седьмое место по итогам финала гребного слалома на каноэ.

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