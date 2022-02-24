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Украинская ГТС работает в стандартном режиме, - Макогон

Автор: Александр Белоус

Украинская газотранспортная система 24 февраля продолжает работать. Обеспечивается бесперебойная поставка газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона в Facebook.

"Объекты ГТС работают в стандартном режиме. Все на работе и готовы обеспечить бесперебойную поставку газа украинским и европейским потребителям", - сообщил он.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что все объекты АО "Укртранснафты" и АО "Укртрансгаз" утром 24 февраля работают в штатном режиме.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна - 50 Гц. Объекты магистральной сети функционируют без перебоев.

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