Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал вместе со спортсменками из России

В Дохе на фоне полномасштабного вторжения России в Украину состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Украина Даниэла Батрона, которая завоевала третье место в упражнениях на разновысоких брусьях, отказалась подниматься на один пьедестал с россиянками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua .

Украинцы выиграли 6 медалей: полный комплект наград взял Илья Ковтун, "серебро" завоевал Назар Чепурный, 15-летняя Даниэла Батрона стала серебряной и бронзовой призершей.

Украинка, выиграв "бронзу" в упражнениях на брусьях, не стала праздновать успех с россиянками, которые взяли остальные две медали.

В итоге представительницы РФ праздновали вдвоем, а для украинки провели еще одну церемонию. Организаторы с понимаем отнеслись к этому.