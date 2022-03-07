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Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал вместе со спортсменками из России

Новина українською →
Доха, Понедельник 07 марта 2022 04:46
Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал вместе со спортсменками из России Фото: украинская гимнастка Даниэла Батрона (twitter.com/FX_choreo)
Автор: Артур Родивилов

В Дохе на фоне полномасштабного вторжения России в Украину состоялся этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Украина Даниэла Батрона, которая завоевала третье место в упражнениях на разновысоких брусьях, отказалась подниматься на один пьедестал с россиянками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Украинцы выиграли 6 медалей: полный комплект наград взял Илья Ковтун, "серебро" завоевал Назар Чепурный, 15-летняя Даниэла Батрона стала серебряной и бронзовой призершей.

Украинка, выиграв "бронзу" в упражнениях на брусьях, не стала праздновать успех с россиянками, которые взяли остальные две медали.

В итоге представительницы РФ праздновали вдвоем, а для украинки провели еще одну церемонию. Организаторы с понимаем отнеслись к этому.

Ранее украинские спортсмены организовали акцию протеста против вторжения России в день открытия зимней Паралимпиады-2022 в Китае.

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