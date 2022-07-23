Украинская электронная подпись прошла тест на соответствие стандартам ЕС: что это даст гражданам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook .

"Таким образом, технически готовы к взаимному признанию цифровых подписей с ЕС. Взаимное признание электронных подписей - важная часть плана цифровой евроинтеграции. Наши цифровые подписи должны принимать в любой стране Евросоюза", - написал он.

По его словам, это создает множество преимуществ для бизнеса и всех украинцев. Например, можно будет получать услуги в ЕС, предпринимателям заключать онлайн-контракты с иностранными партнерами, открывать международные счета и тому подобное.

Федоров добавил, что тестирование проводил технический комитет Европейского института телекоммуникационных стандартов ETSI. Именно стандарты ETSI применяются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг.