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Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам

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Україна, Субота 23 липня 2022 13:46
Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український електронний підпис відповідає європейським стандартам. Нещодавно успішно пройшли тестування на eSignature Validation Plugtests 2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

"Отже, технічно готові до взаємного визнання цифрових підписів з ЄС. Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу", - написав він.

За його словами, це створює безліч переваг для бізнесу і всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо.

Федоров додав, що тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI. Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг.

Нагадаємо, у "Дії" з'являться нові важливі документи. Міністерство освіти та науки України працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі та в мобільному застосунку Дія. Підготовка відбувається разом із Мінцифри.

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