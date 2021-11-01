Украинская "дочка" Сбербанка России сменит название

Украинское подразделение "Сбербанка России" сменит свое название. Решение принято после того, как были проиграны суды за право на название "Сбербанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение банка .

Кроме того, правление банка уполномочили самостоятельно принимать решения по вопросам, которые касаются порядка и условий использования банком новых знаков для товаров и услуг.

Сообщается, что теперь "Сбербанк России" в Украине будет называться "Международный резервный банк". Сокращенное название - АО "МР Банк".

Напомним, в августе Верховный Суд принял окончательное решение о запрете российскому "Сбербанку" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

Украинский государственный "Ощадбанк" настаивал на незаконности переименования дочернего "Сбербанка России" в "Сбербанк" и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности.

Согласно позиции украинского банка, использование торговой марки "Сбербанк" могло вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение. В итоге "Ощадбанк" выиграл судебный процесс.