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Українська "дочка" Сбербанка Росії змінить назву

Автор: Юлія Бойко

Український підрозділ "Сбербанку Росії" змінить свою назву. Рішення прийнято після того, як були програні суди за право на назву "Сбербанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення банка.

Повідомляється, що тепер "Сбербанк Росії" в Україні буде називатися "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва - АТ "МР Банк".

Крім того, правління банку уповноважили самостійно приймати рішення з питань, які стосуються порядку та умов використання банком нових знаків для товарів і послуг.

Нагадаємо, у серпні Верховний Суд ухвалив остаточне рішення про заборону російському "Сбербанку" використовувати торгову марку "Сбербанк" на території України.

Український державний "Ощадбанк" наполягав на незаконності перейменування дочірнього "Сбербанку Росії" на "Сбербанк" і в січні 2016 року заявив про порушення прав інтелектуальної власності.

Згідно позиції українського банку, використання торгової марки "Сбербанк" могло вводити клієнтів в оману і впливати на їх поведінку. У підсумку "Ощадбанк" виграв судовий процес.

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