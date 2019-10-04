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Украинская делегация приняла участие в инаугурации собрания Кнессета Израиля

Новости » Политика    04.10.2019 - 13:41
Украинская делегация приняла участие в инаугурации собрания Кнессета Израиля
Источник фото - facebook.com/georgiylogvinskiy

Украинская делегация была единственной официально приглашенной на торжество

Украинская делегация приняла участие в инаугурации 22 собрания Кнессета Израиля, которая состоялась 3 октября. Об этом сообщил бывший народный депутат Георгий Логвинский, который является одним из членов украинской делегации, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В украинскую делегацию, которая была единственной официально приглашенной, вошли экс-нардеп Георгий Логвинский, генеральный директор РБК-Украина Иосиф Пинтус, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, президент Всеукраинского еврейского совета Александр Сусленский, член президиума Еврейской конфедерации Украины Григорий Шверк.

"Приятно, что украинская делегация была единственной официально приглашенной на это торжество. Во время визита поздравили коллег и провели встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Иоэлем Эдельштейном, а также лидерами политических сил", - сообщил Ловгинский.

Третья встреча за последние несколько месяцев с премьер-министром Израиля, по мнению Логвинского, говорит о высоком уровне дружеских отношений между странами.

"И это не случайно, ведь друзья должны быть вместе! Поздравляю!", - добавил экс-нардеп.

Как известно, в Кнессете состоялась церемония приведения к присяге парламента 22-го созыва. Церемония открылась выступлением президента государства Реувена Ривлина. Кнессет 21-го созыва просуществовал менее семи недель и был распущен.

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