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Українська делегація взяла участь в інавгурації зборів Кнесету Ізраїлю

Новини » Політика    04.10.2019 - 13:41
Українська делегація взяла участь в інавгурації зборів Кнесету Ізраїлю
Джерело фото - facebook.com/georgiylogvinskiy

Українська делегація була єдиною офіційно запрошеною на подію

Українська делегація взяла участь в інавгурації 22 зборів Кнесету Ізраїлю, яка відбулася 3 жовтня. Про це повідомив колишній народний депутат Георгій Логвинський, який є одним із членів української делегації, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

В українську делегацію, яка була єдиною офіційно запрошеною, увійшли екс-нардеп Георгій Логвинський, генеральний директор РБК-Україна Йосип Пінтус, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, президент Всеукраїнської єврейської ради Олександр Сусленський, член президії Єврейської конфедерації України Григорій Шверк.

"Приємно, що українська делегація була єдиною офіційно запрошеною на це торжество. Під час візиту привітали колег і провели зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, спікером Кнесету Іоелем Едельштейном, а також лідерами політичних сил", - повідомив Ловгинский.

Третя зустріч за останні кілька місяців з прем'єр-міністром Ізраїлю, на думку Логвинского, говорить про високий рівень дружніх відносин між країнами.

"І це не випадково, адже друзі повинні бути разом! Вітаю!", - додав екс-нардеп.

Як відомо, в Кнесеті відбулася церемонія приведення до присяги парламенту 22-го скликання. Церемонія відкрилася виступом президента держави Реувена Рівліна. Кнесет 21-го скликання проіснував менше семи тижнів і був розпущений.

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