Украинская биатлонистка взяла "серебро" на этапе Кубка IBU в Норвегии
Фото: Ирина Петренко заняла второе место в суперспринте (twitter.com/OlympicUA)
Украинская биатлонистка Ирина Петренко взяла "серебро" на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Она уступила 0,8 секунды итальянке Линде Цингерле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Национального олимпийского комитета.
"Поздравляем украинскую биатлонистку Ирину Петренко с серебряной наградой в суперспринте на Кубке IBU в Шушене (Норвегия)", - говорится в сообщении.
Еще две украинки Анна Кривонос и Анастасия Рассказова финишировали на 14-м и 28-м местах соответственно.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы остались за пределами топ-20 на первой гонке Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.