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Українська біатлоністка взяла "срібло" на етапі Кубка IBU в Норвегії

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Середа 01 грудня 2021 18:51
Українська біатлоністка взяла "срібло" на етапі Кубка IBU в Норвегії Фото: Ірина Петренко посіла друге місце в суперспринті (twitter.com/OlympicUA)
Автор: Артем Горовенко

Українська біатлоністка Ірина Петренко взяла "срібло" на етапі Кубка IBU в норвезькому Шушені. Вона поступилася 0,8 секунди італійці Лінді Цінгерлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національного олімпійського комітету.

"Вітаємо українську біатлоністку Ірину Петренко зі срібною нагородою в суперспринті на Кубку IBU в Шушені (Норвегія)", - йдеться в повідомленні.

Ще дві українки Анна Кривонос і Анастасія Рассказова фінішували на 14-му і 28-му місцях відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці залишилися за межами топ-20 на першій гонці Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді.

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