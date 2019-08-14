Украинская автокефальная церковь официально прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила существование. Об этом сообщается в парламентской газете "Голос Украины".

Как отмечается, УАПЦ прекратила существование, так как присоединилась к религиозной организации Киевская митрополия Украинской православной церкви - Православной церкви Украины. Запись прекращении религиозной организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений 29 июля. Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Напомним, вселенский патриарх Варфоломей I во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви.

Добавим, что 15 декабря 2018 года в Киеве была создана Православная церковь Украины, объединившая автокефальную церковь, а также православные церкви Киевского и Московского патриархатов.