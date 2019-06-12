Украинская армия заняла новые позиции под Донецком

Военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке (Донецкая область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аrmyfm.

Таким образом, теперь расстояние от украинских позиций до городской черты временно оккупированных Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

По словам офицера бригады Назара Ильницкого, в Марьинке уже практически нет так называемой "серой зоны".

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения", - сообщил Ильницкий.

В пресс-центре ООС сообщили, что около месяца назад военные отдельной механизированной бригады оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки.

Сообщается, что украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению пгт Александровка силами пехотинцев сведено полноценные опорные пункты подразделений.

Напомним, ранее в Луганской области украинские военные освободили хутор Вильный.

Добавим, на Донбассе воины ВСУ освободили часть нашей территории в Донецкой области. Бойцы продвинулись на один километр и зашли на посадку в районе села Калиново.