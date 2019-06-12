Українська армія зайняла нові позиції під Донецьком

Військовослужбовці 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці (Донецька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аrmyfm.

Таким чином, тепер відстань від українських позицій до міської межі тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька становить від 100 до 250 метрів.

За словами офіцера бригади Назара Ільницького, в Мар'їнці вже практично немає так званої "сірої зони".

"Розвідники бригади зайшли в так звану "сіру зону" для того щоб поліпшити своє тактичне положення - відсунути свою глибину від місцевого населення. Цей план розроблявся командуванням бригади і вищим командуванням. Спланували, розробили все до деталей і виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення", - повідомив Ільницький.

У пресс-центрі ООС повідомили, що близько місяця тому військові окремої механізованої бригади обладнали ряд спостережних постів в околицях Мар'їнки.

Повідомляється, що українські піхотинці щодня здійснювали інженерне дообладнання позицій, їх зміцнення і розвиток. Зараз, у напрямку смт Олександрівка силами піхотинців зведено повноцінні опорні пункти підрозділів.

Нагадаємо, раніше в Луганській області українські військові звільнили хутір Вільний.

Додамо, на Донбасі воїни ЗСУ звільнили частину нашої території в Донецькій області. Бійці просунулися на один кілометр і зайшли на посадку в районі села Калиново.