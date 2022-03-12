Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів

Українська війська за 16 днів знищили 2593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється у 5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку Forbes Україна.

Також зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, а ББМ - 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери разом - 2,4 млрд дол.

До того ж 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% - на танки, 14% - на бойові броньовані машини.

Зазначається, що серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).

Раніше ми повідомляли, що українські військові показали, як Bayraktar спалив ворожий "Ураган".

Також ми писали, що під Києвом бійці тероборони спалили п'ять одиниць техніки окупантів.

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