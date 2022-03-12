Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Українська війська за 16 днів знищили 2593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється у 5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку Forbes Україна.
Зазначається, що серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).
До того ж 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% - на танки, 14% - на бойові броньовані машини.
Також зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, а ББМ - 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери разом - 2,4 млрд дол.
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів (forbes)
Раніше ми повідомляли, що українські військові показали, як Bayraktar спалив ворожий "Ураган".
Також ми писали, що під Києвом бійці тероборони спалили п'ять одиниць техніки окупантів.
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