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Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів

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Україна, Субота 12 березня 2022 18:02
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів ЗСУ знищили техніки ворога на 5 мільярдів (t.me.suspilnechernihiv)
Автор: Тетяна Самарук

Українська війська за 16 днів знищили 2593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється у 5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку Forbes Україна.

Зазначається, що серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).

До того ж 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% - на танки, 14% - на бойові броньовані машини.

Також зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, а ББМ - 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери разом - 2,4 млрд дол.

Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів

Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів (forbes)

Раніше ми повідомляли, що українські військові показали, як Bayraktar спалив ворожий "Ураган".

Також ми писали, що під Києвом бійці тероборони спалили п'ять одиниць техніки окупантів.

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