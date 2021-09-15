Украинская армия приняла на вооружение "Вербу" и "Феникс"
Вооруженные силы Украины приняли на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Верба". Также в украинскую армию поступила новая радиолокационная станция "Феникс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
РСЗО "Верба" создана на базе БМ-21У "Град" в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова. В боекомплект установки входит 40 реактивных снарядов калибра 122 миллиметра. Дальность стрельбы системы составляет до 40 километров. Перезарядка занимает около 5 минут.
Расчет РСЗО имеет возможность управлять огнем, вести прицеливание и производить перезарядку в автоматическом режиме.
РЛС "Феникс" создана для боевого применения в составе дивизионов ПВО. Она способна выявлять и сопровождать воздушные цели, а также измерять их скорость и координаты.
Фото: украинская армия приняла на вооружение РСЗО "Верба" и радиолокатор "Феникс" (ukroboronprom.com.ua)