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Украинская армия получила ракетные комплексы "Нептун"

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 16:05
Украинская армия получила ракетные комплексы "Нептун" Фото: ракетный комплекс "Нептун" (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 15 марта, украинской армии передали опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун". Комплекс передали в состав Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как рассказал министр обороны Андрей Таран, эти ракетные комплексы, которые были изготовлены конструкторским бюро "Луч", значительно усилят способности украинской армии в регионе Черного и Азовского морей. В ВМС Украины уже сформировали соответствующий подраздел.

"Благодаря совместной работе ... удалось изготовить вооружения нового поколения, что повысит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептуны", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - отметил Таран.

Фото: ракетный комплекс "Нептун" (mil.gov.ua)

Ракетный комплекс "Нептун" предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года.

Комплекс оснащен крылатыми ракетами, способными осуществлять полет на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы - до 300 км. Автоматическое определение и захвата цели происходит на расстоянии до 50 км.

Напомним, ракетный комплекс "Нептун" приняли на вооружение ВСУ в конце августа 2020 года.

Как писало, РБК-Украина, комплексы "Нептун" планировали разместить в южных областях страны.

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