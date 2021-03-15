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Українська армія отримала ракетні комплекси "Нептун"

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 16:05
Українська армія отримала ракетні комплекси "Нептун" Фото: ракетний комплекс "Нептун" (mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 15 березня, українській армії передали дослідні зразки берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун". Комплекс передали до складу Військово-морських сил України.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Як розповів міністр оборони Андрій Таран, ці ракетні комплекси, які були виготовлені конструкторським бюро "Луч", значно посилять спроможності української армії в регіоні Чорного та Азовського морів. У ВМС України вже сформували відповідний підрозділ.

"Завдяки спільній роботі ... вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання - замкнути "Нептуни", ракетні та патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря", - наголосив Таран.

Фото: ракетний комплекс "Нептун" (mil.gov.ua)

Ракетний комплекс "Нептун" призначений для ураження крейсерів, есмінців, фрегатів, корветів, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби та року.

Комплекс оснащений крилатими ракетами, здатними здійснювати політ на надмалих висотах. Дальність стрільби - до 300 км. Автоматичне визначення і захоплення цілі відбувається на відстані до 50 км.

Нагадаємо, ракетний комплекс "Нептун" узяли на озброєння ЗСУ в кінці серпня 2020 року.

Як писало, РБК-Україна, комплекси "Нептун" планували розмістити в південних областях країни.

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