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Украинская армия в Харьковской области перешла в контрнаступление

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 27 марта 2022 23:41
Украинская армия в Харьковской области перешла в контрнаступление Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

По итогам 27 марта Малая Рогань полностью находится под контролем украинских войск и очищена от оккупантов. Также продолжается ликвидация остатков российских войск в Ольховке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Но враг продолжает совершать военные преступления. Сегодня авиаударами был атакован Оскол, что в Изюмском районе. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек, четырехлетний ребенок ранен.

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