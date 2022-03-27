Украинская армия в Харьковской области перешла в контрнаступление
Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
По итогам 27 марта Малая Рогань полностью находится под контролем украинских войск и очищена от оккупантов. Также продолжается ликвидация остатков российских войск в Ольховке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Но враг продолжает совершать военные преступления. Сегодня авиаударами был атакован Оскол, что в Изюмском районе. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек, четырехлетний ребенок ранен.
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