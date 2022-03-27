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Українська армія в Харківській області перейшла в контрнаступ

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Харків, Неділя 27 березня 2022 23:41
Українська армія в Харківській області перейшла в контрнаступ Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

За підсумками 27 березня Мала Рогань повністю перебуває під контролем українських військ і очищена від окупантів. Також триває ліквідація залишків російських військ у Вільхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синьогубова.

Але ворог продовжує здійснювати військові злочини. Сьогодні авіаударами був атакований Оскол, що в Ізюмському районі. Ракета потрапила прямо в один з житлових будинків. Загинула сім'я з 4 осіб, чотирирічна дитина поранена.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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