Украинская армия по боевому опыту превосходит НАТО, - Наев

Фото: Сергей Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)

По словам Наева, срок вступления Украины в НАТО не так уж и далеко

Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а за боевым опытом в некоторых вопросах и шагает впереди. Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Голос Украины".

По словам Наева, срок вступления Украины в НАТО не так уж и далеко.

"Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс. Всю предварительную, до 2014-го, историю независимой Украины это тоже делалось, но делалось медленно и неуверенно. Последние же пять лет это - как стремительный рывок вперед", - отметил он.

Напомним, бывший командующий сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что НАТО нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, чтобы не дать ВМФ России заблокировать Одессу.

РБК-Украина писало, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО. Столтенберг отметил, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязанности оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.