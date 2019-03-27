Українська армія за бойовим досвідом перевершує НАТО, - Наєв

Фото: Сергій Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)

За словами Наєва, термін вступу України до НАТО не так уже і далеко

Українське військо сьогодні мало чим відрізняється від армій країн НАТО, а за бойовим досвідом - у деяких питаннях і крокує попереду. Про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Голос України".

За словами Наєва, термін вступу України до НАТО не так уже і далеко.

"Україна давно і послідовно тримає курс на вступ до Північноатлантичного альянсу. Усю попередню, до 2014-го, історію незалежної України це теж робилося, але робилося повільно й невпевнено. Останні ж п’ять років це - як стрімкий ривок уперед", - зазначив він.

Нагадаємо, колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв, що НАТО потрібно створити "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу.

РБК-Україна писало, генсек Альянсу Йенс Столтенберг заявляв, що вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО. Столтенберг зазначив, що НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.