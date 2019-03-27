ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська армія за бойовим досвідом перевершує НАТО, - Наєв

Новини » Політика    27.03.2019 - 16:24
Українська армія за бойовим досвідом перевершує НАТО, - Наєв
Фото: Сергій Наєв (facebook.com UkrainianLandForces)

За словами Наєва, термін вступу України до НАТО не так уже і далеко

Українське військо сьогодні мало чим відрізняється від армій країн НАТО, а за бойовим досвідом - у деяких питаннях і крокує попереду. Про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Голос України".

За словами Наєва, термін вступу України до НАТО не так уже і далеко.

"Україна давно і послідовно тримає курс на вступ до Північноатлантичного альянсу. Усю попередню, до 2014-го, історію незалежної України це теж робилося, але робилося повільно й невпевнено. Останні ж п’ять років це - як стрімкий ривок уперед", - зазначив він.

Нагадаємо, колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв, що НАТО потрібно створити "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу.

РБК-Україна писало, генсек Альянсу Йенс Столтенберг заявляв, що вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО. Столтенберг зазначив, що НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.

 

В Одеський порт зайшов корабель НАТО Трамп і Меркель обговорили проблеми фінансування НАТО
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України НАТОармияСергій Наєв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся