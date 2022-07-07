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На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов

Фото: На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов (gp.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

На украино-венгерской границе задержали автомобиль с контрабандой техники на 2,4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Правоохранители выявили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2800 единиц техники - мобильные телефоны, планшеты, часы и т.д.

Транспортное средство пересекло венгерскую границу и задекларировала технику на более 2,4 млн долларов, однако по въезду в Украину водитель выбрал "зеленый коридор", заявив, что у него нет товаров для декларирования.

Автомобиль уехал из зоны таможенного контроля без оплаты необходимых таможенных платежей.

Следственный судья наложил арест на всю изъятую технику и транспортное средство.

Фото: На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов (gp.gov.ua)

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