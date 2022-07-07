На украино-венгерской границе задержали контрабанду техники на 2,4 млн долларов

Правоохранители выявили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2800 единиц техники - мобильные телефоны, планшеты, часы и т.д.

Транспортное средство пересекло венгерскую границу и задекларировала технику на более 2,4 млн долларов, однако по въезду в Украину водитель выбрал "зеленый коридор", заявив, что у него нет товаров для декларирования.

Автомобиль уехал из зоны таможенного контроля без оплаты необходимых таможенных платежей.

Следственный судья наложил арест на всю изъятую технику и транспортное средство.