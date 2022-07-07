На україно-угорському кордоні затримали контрабанду техніки на 2,4 млн доларів

На україно-угорському кордоні затримали автомобіль з контрабандою техніки на 2,4 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
Правоохоронці виявили мікроавтобус, в салоні якого знаходилося понад 2800 одиниць техніки - мобільні телефони, планшети, годинники і т. д.
Транспортний засіб перетнув угорський кордон і задекларувала техніку на понад 2,4 млн доларів, однак по в'їзду в Україну водій вибрав "зелений коридор", заявивши, що у нього немає товарів для декларування.
Автомобіль виїхав із зони митного контролю без оплати необхідних митних платежів.
Слідчий суддя наклав арешт на всю вилучену техніку і транспортний засіб.
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