Украино-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Сообщается, что сегодня в 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2021 году пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес". Она вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3 700 кг груза для МКС.

Ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основная конструкция первая ступени разработана и изготовлена в Украине по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

Прибытие Cygnus к МКС запланировано 22 февраля в 11:40 по киевскому времени.