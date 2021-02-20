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Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Автор: РБК-Україна

Україно-американська ракета "Антарес" вивела на орбіту корабель з вантажем для Міжнародної космічної станції МКС. Запуск пройшов успішно.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Конструкторського бюро "Південне".

Повідомляється, що сьогодні о 19:36 за київським часом з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший в 2021 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". Вона вивела на орбіту автоматичний вантажний корабель Cygnus, на борту якого близько 3 700 кг вантажу для МКС.

Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основна конструкція першого ступеня розроблена і виготовлена в Україні на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Прибуття Cygnus до МКС заплановано 22 лютого об 11:40 за київським часом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в цьому році побудує і запустить супутник.

Також стало відомо, що для запуску українського супутника вибрали компанію Ілона Маска SpaceX. До цього міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповідав про переговори України з SpaceX.

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Новини України МКСракетакосмос
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