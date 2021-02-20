Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Повідомляється, що сьогодні о 19:36 за київським часом з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший в 2021 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". Вона вивела на орбіту автоматичний вантажний корабель Cygnus, на борту якого близько 3 700 кг вантажу для МКС.

Ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основна конструкція першого ступеня розроблена і виготовлена в Україні на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Прибуття Cygnus до МКС заплановано 22 лютого об 11:40 за київським часом.