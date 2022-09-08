Украинки завоевали "золото" и "серебро" в финале Диамантовой лиги по прыжкам в высоту

В финале соревнований, кроме Магучих и Геращенко, Украину представляла также и Ирина Левченко. Она рано завершила свое выступление. Ей удалось взять три планки - 1.80, 1.84 и 1.88 метра.

Выступление Геращенко было более успешным. Она также смогла взять 1.80, 1.84 и 1.88 метра. На следующем этапе украинка смогла с первой попытки преодолеть высоту 1.94 метра, гарантировав себе медаль. Магучих также одолела все высоты, начиная с 1.88 метра.

В завершающей стадии остались три претендентки на “золото” - Магучих, Геращенко и австралийка Никола Олеслагерс, но она вскоре завершила свое выступление, поскольку не смогла одолеть высоту 1.97 метра.

Геращенко не смогла взять высоту в 2.00 метра и завоевала второе место на соревнованиях. При этом Магучих перенесла высоту с 2.00 метра до 2.03 и взяла ее с последнего прыжка. Таким образом она завоевала золотую медаль в финале Диамантовой лиги.