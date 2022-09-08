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Украинки завоевали "золото" и "серебро" в финале Диамантовой лиги по прыжкам в высоту

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Четверг 08 сентября 2022 21:22
Украинки завоевали "золото" и "серебро" в финале Диамантовой лиги по прыжкам в высоту Фото: украинки завоевали "золото" и "серебро" в финале Диамантовой лиги по прыжкам в высоту (twitter.com/Diamond_League)
Автор: Иван Носальский

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко сумели занять первое и второе места в финале Диамантовой лиги по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

В финале соревнований, кроме Магучих и Геращенко, Украину представляла также и Ирина Левченко. Она рано завершила свое выступление. Ей удалось взять три планки - 1.80, 1.84 и 1.88 метра.

Выступление Геращенко было более успешным. Она также смогла взять 1.80, 1.84 и 1.88 метра. На следующем этапе украинка смогла с первой попытки преодолеть высоту 1.94 метра, гарантировав себе медаль. Магучих также одолела все высоты, начиная с 1.88 метра.

В завершающей стадии остались три претендентки на “золото” - Магучих, Геращенко и австралийка Никола Олеслагерс, но она вскоре завершила свое выступление, поскольку не смогла одолеть высоту 1.97 метра.

Геращенко не смогла взять высоту в 2.00 метра и завоевала второе место на соревнованиях. При этом Магучих перенесла высоту с 2.00 метра до 2.03 и взяла ее с последнего прыжка. Таким образом она завоевала золотую медаль в финале Диамантовой лиги.

Напомним, ранее стало известно, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала титул чемпиона Европы по прыжкам в высоту. Это первое "золото" для Украины на ЧЕ в этой дисциплине среди женщин.

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