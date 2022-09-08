Українки завоювали "золото" і "срібло" у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зуміли посісти перше і друге місця у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

У фіналі змагань, крім Магучіх і Геращенко, Україну представляла також і Ірина Левченко. Вона рано завершила свій виступ. Їй вдалося взяти три планки - 1.80, 1.84 і 1.88 метри.

Виступ Геращенко був більш успішним. Вона також змогла взяти 1.80, 1.84 і 1,88 м. На наступному етапі Українка змогла з першої спроби подолати висоту 1.94 м, гарантувавши собі медаль. Магучіх також здолала всі висоти, починаючи з 1.88 м.

У завершальній стадії залишилися три претендентки на" золото " - Магучіх, Геращенко і австралійка Нікола Олеслагерс, але вона незабаром завершила свій виступ, оскільки не змогла здолати висоту 1.97 м.

Геращенко не змогла взяти висоту в 2.00 м і завоювала друге місце на змаганнях. При цьому Магучіх перенесла висоту з 2.00 м до 2.03 і взяла її з останнього стрибка. Таким чином вона завоювала золоту медаль у фіналі Діамантової ліги.