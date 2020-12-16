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Украинки завоевали еще три медали на Кубке мира по борьбе

Белград, Среда 16 декабря 2020 13:22
Украинки завоевали еще три медали на Кубке мира по борьбе
Фото: Лилия Маланчук (unitedworldwrestling.org)
Автор: Вера Олейник

Копилка сборной Украины пополнилась еще тремя медалями на индивидуальном Кубке мира по борьбе в сербском Белграде. Представительницы женской команды выиграли серебро и две бронзы в вольной борьбе.

Об этом сообщает официальная страница спортивной борьбы Украины в Instagram.

Второе место завоевала Лилия Маланчук в весовой категории до 50 килограмм. В схватке за золото она проиграла россиянке Екатерине Полещук со счетом 0:10.

Илона Прокопевнюк стала обладательницей бронзы в категории до 62 килограмм. В схватке за медаль она победила немку Хельгу Герду Немеш со счетом 3:1.

Еще одна бронзова награда на счету Аллы Белинской в весовой категории до 72 килограмм, которая в схватке за медаль победила россиянку Евгению Захарченко со счетом 6:2.

Напомним, накануне бронзовые медали завоевали двое представителей Украины в греко-римской борьбе - Семен Новиков и Николай Кучмий.

Отметим, что соревнования проходят вместо чемпионата мира, который был отменен после отказала некоторых сборных приехать в Сербию из-за коронавируса.

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