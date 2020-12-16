Українки завоювали ще три медалі на Кубку світу з боротьби

Фото: Лілія Маланчук (unitedworldwrestling.org)

Скарбничка збірної України поповнилася ще трьома медалями на індивідуальному Кубку світу з боротьби в сербському Белграді. Представниці жіночої команди вибороли срібло і дві бронзи у вільній боротьбі.

Про це повідомляє офіційна сторінка спортивної боротьби України в Instagram.

Друге місце здобула Лілія Маланчук у ваговій категорії до 50 кілограмів. У сутичці за золото вона програла росіянці Катерині Полещук з рахунком 0:10.

Ілона Прокопевнюк стала володаркою бронзи в категорії до 62 кілограм. У сутичці за медаль вона перемогла німкеню Хельгу Герду Немеш з рахунком 3:1.

Ще одна бронзова нагорода на рахунку Алли Белінської у ваговій категорії до 72 кілограм, яка в сутичці за медаль перемогла росіянку Євгенію Захарченко з рахунком 6:2.

Нагадаємо, напередодні бронзові медалі завоювали двоє представників України в греко-римській боротьбі - Семен Новіков і Микола Кучмій.

Зазначимо, що змагання проходять замість чемпіонату світу, який був скасований після відмовила деяких збірних приїхати до Сербії через коронавірус.