Украинки завершили биатлонную эстафету Кубка мира на пятом месте

Сегодня, 11 декабря, состоялась женская эстафета третьего этапа биатлонного Кубка мира в Хохфильцене. Украинки завершили гонку пятыми.
Подробнее о - в материале РБК-Украина.
За Украину бежали Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк (Пидгрушна).
После первого этапа Украина шла 11-й, но Джима смогла подтянуться на седьмое место, которое сохранила и Блашко. Билосюк прошла отлично первую половину дистанции и даже имели теоретические шансы зацепиться за третье место, но на втором огневом рубеже использовала два дополнительных патрона и в борьбу за пьедестал не вклинилась. После последней стрельбы украинка вышла шестой, но сразу же обошла австрийку и уверенно финишировала пятой.
Победу в гонке одержала Швеция, второе место у России, третье - у Франции.