Українки завершили біатлонну естафету Кубка світу на п'ятому місці

Сьогодні, 11 грудня, відбулася жіноча естафета третього етапу біатлонного Кубка світу в Хохфільцені. Українки завершили гонку п'ятими.
Детальніше про-в матеріалі РБК-Україна.
За Україну бігли Ірина Петренко, Юлія Джима, Дарина Блашко та Олена Білосюк (Підгрушна).
Після першого етапу Україна йшла 11-ю, але Джима змогла підтягнутися на сьоме місце, яке зберегла і Блашко. Білосюк пройшла відмінно першу половину дистанції і навіть мали теоретичні шанси зачепитися за третє місце, але на другому вогневому рубежі використовувала два додаткових патрона і в боротьбу за п'єдестал не вклинилася. Після останньої стрільби українка вийшла шостою, але відразу ж обійшла австрійку і впевнено фінішувала п'ятою.
Перемогу в гонці здобула Швеція, друге місце у Росії, третє - у Франції.