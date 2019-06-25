Цуренко вышла во второй раунд турнира в Истборне

Фото: Леся Цуренко на Roland Garros (twitter.com/LTsurenko)

Свитолина покидает соревнования после первого матча

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко выиграла матч первого раунда турнира WTA в Истборне, обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Поединок стартовал вчера, но был вынужденно перенесен из-за дождя. Сегодня матч завершился победой украинки - 6:2, 6:2.

Во втором раунде Леся Цуренко встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон (WTA 66).

При этом, первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила во второго раунде турнира в Великобритании Ализе Корне.

Матч против 55 ракетки мира украинка также начала еще вчера, но из-за дождя встреча состоялась только в рамках сегодняшнего игрового дня. Итог - 6:3, 7:6(3).

Таким образом, восьмая ракетка мира терпит третье поражение подряд: вслед за матчем 1/16 финала Ролан Гаррос и на кортах Бирмингема. Также в нынешнем году Свитолина вылетала после первых матчей на соревнованиях в Брисбене, Майами, Мадриде и Риме.

Напомним, украинские теннисистки ослабили свои позиции в рейтинге WTA.