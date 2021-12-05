Українки не змогли вдало виступити в першій біатлонній естафеті сезону: результати

Жіноча збірна України не змогла показати вдалий результат у першій естафеті сезону Кубка світу в Естерсунді (Швеція). Українки показали всього лише десятий результат.

Гонка відверто не склалася для українок. Ходом практично на кожному етапі вони програвали в районі хвилини. До не найшвидшого ходу додалася не найкраща стрільба - сумарно українки використали 11 додаткових патронів. У підсумку лише 10-е місце і +4:17.7 відставання.

Перемогу ж у гонці здобули французькі біатлоністки, які привезли суперницям майже хвилину. Другими стали білоруски, треті - шведки. При тому, що у останніх крім 11 додаткових патронів були ще два штрафних кола.

Українки бігли естафету в наступному складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дарина Блашко та Олена Білосюк.