Украинки получили соперниц на Уимблдоне-2022

Первая ракетка Украины, 29-я сеянная Ангелина Калинина в первом круге встретится с венгеркой Анной Бондар. Она входит в топ-70 рейтинг WTA, но с украиной на турнирах еще не пересекалась.

В свою очередь со знакомой соперницей встретится Даяна Ястремская. Украинская теннисистка, которая в 2019 году на Уимблдоне дошла до 4-го раунда, сразится с румынкой Аной Богдан. Преимущество в личных встречах в пользу украинки – 2:0.

Третья представительница Украины – Марта Костюк – встретится с британкой из третьей сотни рейтинга. Кэти Суон получила уайлд-кард от организаторов, как и Джоди Баррейдж – соперница Леси Цуренко.

Соревнования в основной сетке Уимблдонского турнира-2022 начнутся 27 июня. Травяной мэйджор в Украине покажет Setanta Sports.