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Украинки получили соперниц на Уимблдоне-2022

Фото: Даяна Ястремская (facebook.com/DayanaYastremska)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Уимблдонского турнира провели жеребьевку основной сетки турнира "Большого шлема". Своих соперниц узнали и четыре украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первая ракетка Украины, 29-я сеянная Ангелина Калинина в первом круге встретится с венгеркой Анной Бондар. Она входит в топ-70 рейтинг WTA, но с украиной на турнирах еще не пересекалась.

В свою очередь со знакомой соперницей встретится Даяна Ястремская. Украинская теннисистка, которая в 2019 году на Уимблдоне дошла до 4-го раунда, сразится с румынкой Аной Богдан. Преимущество в личных встречах в пользу украинки – 2:0.

Третья представительница Украины – Марта Костюк – встретится с британкой из третьей сотни рейтинга. Кэти Суон получила уайлд-кард от организаторов, как и Джоди Баррейдж – соперница Леси Цуренко.

Соревнования в основной сетке Уимблдонского турнира-2022 начнутся 27 июня. Травяной мэйджор в Украине покажет Setanta Sports.

К слову, накануне Калинина и Цуренко вылетели в четвертьфинале турнира в Истборне.

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