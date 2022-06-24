Українки отримали суперниць на Вімблдоні-2022

Перша ракетка України, 29-та сіяна Ангеліна Калініна у першому колі зустрінеться з угоркою Анною Бондар. Вона входить до топ-70 рейтингу WTA, але з україною на турнірах ще не перетиналася.

Натомість зі знайомою суперницею зустрінеться Даяна Ястремська. Українська тенісистка, яка в 2019 році на Вімблдоні дійшла до 4-го раунду, змагатиметься з румункою Аною Богдан. Перевага в особистих зустічах на користь українки – 2:0.

Третя представниця України – Марта Костюк – зустрінеться з британкою із третьої сотні рейтингу. Кеті Суон отримала вайлдкард від організаторів, як і Джоді Баррейдж – суперниця Лесі Цуренко.

Змагання в основній сітці Вімблдонського турніру-2022 розпочнуться 27 червня. Трав'яний мейджор в Україні покаже Setanta Sports.